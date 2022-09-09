Тимати откроет кофейни Stars Coffee в Армении

9 сен. 12:51

Сеть кофеен Stars Coffee, сменившая в России Starbucks, намерена расшириться и открыть точки за границей.

По словам совладельца сети певца Тимати (Тимур Юнусов), в "листе ожидания" около 20 зарубежных точек.

"Мы активно планируем развиваться за границей, потому что спрос огромный. <…> Совершенно из разных уголков – и Азии, и Ближнего Востока, и европейских даже стран – пришли запросы", - сообщил музыкант на открытии кофеен Stars Coffee в Санкт-Петербурге.

В Stars Coffee заинтересованы в основном те страны, где нет сети Starbucks. По словам другого совладельца сети Антона Пинского, "они как раз увидели для себя окно возможностей вместе с нами заполучить частичку нового международного бренда".

Кофейни планируется открыть в Узбекистане, Иране, Ираке, Кувейте, Омане, Палестине, Таджикистане, Кыргызстане и других странах.

"Но первой, наверное, откроется Армения из иностранцев. Они в принципе встали в очередь еще до того, как что-то мы открыли", – пояснил бизнесмен.