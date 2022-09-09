Microsoft сменила президента подразделения в России

9 сен. 12:45

Корпорация Microsoft сменила президента российского представительства.

Согласно данным в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), новым президентом представительства в России стал гражданин США Бенджамин Оуэн Орндорфф.

Он также возглавил другие юрлица Microsoft в России - "Майкрософт Девелопмент Центр Рус", "Майкрософт Пейментс Рус" и "Майкрософт Мобайл Рус". На этих постах он сменил Михаила Сизова.

Напомним, ранее в Microsoft сообщили, что будут постепенно сворачивать работу в России, пока не сократят свое присутствие до минимума или не ликвидирует его полностью.