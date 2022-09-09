В Северной Осетии заработала выставка к 1100-летию крещения Алании

9 сен. 12:31

В Национальном музее Северной Осетии во Владикавказе начала работать выставка "Дорога к храму", посвященная 1100-летию крещения Алании.

На экспозиции представлено около 200 предметов, среди которых сохранившиеся фрески, предметы быта, посуда, кресты, уникальные религиозные книги, одежда священнослужителей. Большинство предметов были обнаружены во время археологических экспедиций в древних храмах республики. В коллекции представлен ряд подлинных предметов Х-ХХ веков, которые демонстрируются широкой аудитории впервые, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Выставка продлится до 1 октября. Решение отпраздновать 1100-летие крещения Алании на государственном уровне было принято президентом России Владимиром Путиным, подписавшим соответствующий указ в октябре 2017 года. Основные торжества запланированы на 24−25 сентября. Для жителей и гостей Северной Осетии подготовлены культурно-спортивные мероприятия, фестивали, выставки, мастер-классы ремесленников.