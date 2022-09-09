Зангиланский аэропорт принял первый рейс

9 сен. 12:00

В пятницу, 9 сентября, национальная авиакомпания Азербайджана (AZAL) совершила первый технический полет в Зангиланский международный аэропорт. Об этом говорится в сообщении "Азербайджанских авиалиний".

Крупнейший пассажирский лайнер AZAL - Airbus A340-500 вылетел из Баку и через 45 минут успешно приземлился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта в Зангилане.

В пресс-службе AZAL отметили, что воздушная гавань в Зангилане полностью оснащена и обеспечена всем необходимым авиационным оборудованием. В частности, там завершилось строительство вышки HHI, оснащенной автоматизированными системами управления воздушным движением.

Напомним, строительство Зангиланского международного аэропорта началось весной 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3 тыс метров, ширина - 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час.