Совет ЕС решил остановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

9 сен. 12:17

В пятницу Совет Евросоюза одобрил полную приостановку соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме.

"Сегодня Совет утвердил решение полностью приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Данное решение приведет к тому, что визовый сбор для россиян вырастет с 35 евро до 80 евро, гражданам РФ для визы будет необходимо предоставлять дополнительные документы, а сроки оформления визы увеличатся (максимум до 45 дней). Кроме того, ЕС будет более строго соблюдать правила выдачи многократных виз.

Согласно сообщению ЕК, решение вступит в силу на второй день после публикации в "Официальном журнале" ЕС.