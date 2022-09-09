Кислородная станция заработала на базе районной больницы в Карачаево-Черкесии

9 сен. 12:14

На базе Усть-Джегутинской центральной районной больницы в Карачаево-Черкесии начала работать кислородная станция, которая будет вырабатывать до двух тонн кислорода в сутки, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса.

"В рамках борьбы с COVID-19 в Усть-Джегутинской центральной районной больнице с начала года произведена большая работа по строительству собственной кислородной станции. <> Недавно мастера из Москвы успешно провели тестовый запуск кислородной станции", - указано в сообщении.

Уточняется, что новая станция будет обеспечивать все потребности районной больницы в кислороде.