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Кислородная станция заработала на базе районной больницы в Карачаево-Черкесии

Кислородная станция заработала на базе районной больницы в Карачаево-Черкесии

На базе Усть-Джегутинской центральной районной больницы в Карачаево-Черкесии начала работать кислородная станция, которая будет вырабатывать до двух тонн кислорода в сутки, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса.

"В рамках борьбы с COVID-19 в Усть-Джегутинской центральной районной больнице с начала года произведена большая работа по строительству собственной кислородной станции. <> Недавно мастера из Москвы успешно провели тестовый запуск кислородной станции", - указано в сообщении.

Уточняется, что новая станция будет обеспечивать все потребности районной больницы в кислороде.

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