Еще 52 106 россиян заразились COVID-19

9 сен. 11:46

В России за минувшие сутки выявили 52 106 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 6 525, в Санкт-Петербурге - 3 315, в Подмосковье – 2 125. В Краснодарском крае – 1 889, в Ставропольском крае – 1 019, в Крыму - 489, в Дагестане - 145, в Кабардино-Балкарии - 206, в Адыгее - 79, в Карачаево-Черкесии - 102, в Чечне - 46, в Северной Осетии - 98, в Ингушетии - 41.

Общее число инфицированных в России достигло 19 960 295.

Госпитализированы за сутки 3 621 человек. Выздоровели 51 086 пациентов, за все время - 18 977 695.

Умерли за сутки 96 человек, с начала пандемии – 385 165.