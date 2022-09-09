Россия запретила вывоз семян рапса

9 сен. 11:46

Российское правительство ввело запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года и продлило экспортную пошлину на соевые бобы в 20% до 31 августа 2024 года, информирует пресс-служба кабмина.

"Правительство приняло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции", - указано в сообщении.

Уточняется, что запрет на экспорт семян рапса будет действовать до 28 февраля 2023 года.

"Еще одно решение правительства касается продления срока действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт переработки которых - соевый шрот, используется для производства кормов в животноводстве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года", - добавили в пресс-службе.