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Россия запретила вывоз семян рапса

Россия запретила вывоз семян рапса

Российское правительство ввело запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года и продлило экспортную пошлину на соевые бобы в 20% до 31 августа 2024 года, информирует пресс-служба кабмина.

"Правительство приняло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции", - указано в сообщении.

Уточняется, что запрет на экспорт семян рапса будет действовать до 28 февраля 2023 года.

"Еще одно решение правительства касается продления срока действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт переработки которых - соевый шрот, используется для производства кормов в животноводстве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года", - добавили в пресс-службе.

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