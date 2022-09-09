МВД Казахстана и Беларуси будут обмениваться оперативной информацией

9 сен. 11:46

В Нур-Султане состоялась встреча министров внутренних дел Казахстана и Беларуси Марата Ахметжанова и Ивана Кубракова. Об этом сообщили в белорусском МВД.

Главы ведомств подтвердили намерение продолжить координировать действия по борьбе с преступностью и обмениваться оперативной информацией.

Ахметжанов и Кубраков также обратили внимание на высокий уровень сотрудничества по многим направлениям оперативно-служебной деятельности как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур - Содружества Независимых Государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.