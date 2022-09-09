ФОМ выяснил, сколько россиян доверяют Путину

9 сен. 11:23

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, говорят результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Уточняется, что 76% опрошенных заявили о доверии президенту, 14% опрошенных "скорее не доверяют" президенту РФ, 10% респондентов затруднились ответить.

Согласно мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо", аще 10% респондентов затруднились с ответом.

Опрос "ФОМнибус" проведен 6 сентября среди 1,5 тыс респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах.