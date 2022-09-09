Турецкий клуб подписал двух звезд мирового футбола

9 сен. 10:56

Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди на правах аренды перешел в турецкий "Галатасарай", сообщает пресс-служба стамбульцев.

Футболист был арендован до конца сезона бесплатно. Зарплата 29-летнего Икарди составит составит 6,75 млн евро: 6 млн он будет получать от ПСЖ, 750 тыс – от нового клуба.

Кроме того, стамбульцы подписали чемпиона мира и Европы, бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату.

Испанец перешел в "Галатасарай на правах свободного агента по схема "1+1". Клуб за текущий сезон заплатит ему 1,9 млн евро.