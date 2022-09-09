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Турецкий клуб подписал двух звезд мирового футбола

Турецкий клуб подписал двух звезд мирового футбола
официальный сайт ФК "Галатасарай"
Турецкий клуб подписал двух звезд мирового футбола
официальный сайт ФК "Галатасарай"

Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди на правах аренды перешел в турецкий "Галатасарай", сообщает пресс-служба стамбульцев.

Футболист был арендован до конца сезона бесплатно. Зарплата 29-летнего Икарди составит составит 6,75 млн евро: 6 млн он будет получать от ПСЖ, 750 тыс – от нового клуба.

Кроме того, стамбульцы подписали чемпиона мира и Европы, бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату.

Испанец перешел в "Галатасарай на правах свободного агента по схема "1+1". Клуб за текущий сезон заплатит ему 1,9 млн евро.

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