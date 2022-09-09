Праздничная ярмарка пройдет в Ставрополе

9 сен. 10:49

В Ставрополе за неделю до празднования 245-летия города устраивают праздничную ярмарку, информирует пресс-служба администрации краевого центра.

Уточняется, что ярмарка состоится в ближайшую субботу на улице Доваторцев, 13.

Посетителей ждут не только продукты по доступным ценам, но и развлечения: прямо на торговой площадке развернутся народные гулянья. Пришедшим обещают "залихватские русские песни" от местных исполнителей и мастер-классы по гончарному мастерству.

Также с 10 по 11 сентября в Ставрополе будут работать традиционные ярмарки выходного дня на Васильева, 35/1, Ленина 74/17 и Серова, 466.