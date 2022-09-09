На востоке Казахстана продолжается борьба с лесными пожарами

9 сен. 10:43

Подразделения департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области продолжают бороться с природными пожарами в четырех районах. Пламя охватило свыше пяти тыс га лесостепной зоны.

По данным ведомства, в наиболее сложной обстановке оказалось Маркакольское лесное хозяйство Курчумского района. Предварительная площадь пожара составила 1 800 га.

"В борьбе с огнем задействованы более 278 человек. Привлечено три вертолета с водосливными устройствами", - говорится в сообщении.

В тушении пожара в районе Алтай Зыряновского лесного хозяйства, где пламя охватило 1 400 га, задействованы два вертолета. Вертолеты МИ-2 и МИ-17 тушат пожар в Катон-Карагайском районе региона, где огонь распространился на территории в 1 900 га.

В Куйганском сельском округе в Тарбагатайском районе тушат степной пожар. Распространение огня в лесной зоне остановлено на площади 17,5 га.