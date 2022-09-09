Air Moldova возобновляет полеты в Москву

9 сен. 10:23

С 1 октября молдавская авиакомпания Air Moldova снова начнет выполнять рейсы в Москву.

В конце февраля Молдавия закрыла свое воздушное пространство, в марте был открыт воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы страны.

"Air Moldova, после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года, возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Молдавии, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями", - говорится в сообщении перевозчика.

Кроме того, рейсы было решено запустить, чтобы пассажиры смогли использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

"Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медицинской помощи", - отметили в Air Moldova.