Россия, Азербайджан и Иран договариваются по "Север-Югу" в Баку

9 сен. 10:00

В Баку в эти минуты начинается трехсторонняя встреча представителей России, Азербайджана и Ирана по развитию Международного транспортного коридора "Север-Юг".

Отмечается, что переговоры пройдут на уровне вице-премьеров трех стран, также запланировано участие главы Минтранса Ирана. Представители намерены обсудить проект строительства железной дороги Решт-Астара – финальной части коридора "Север-Юг".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак прилетел в столицу Азербайджана для участия в заседании рабочей группы Москва-Баку-Тегеран.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе визита Новака будут затронуты все сферы двустороннего сотрудничества Россия-Азербайджан. Кроме того, она добавила, что в Баку пройдет межрегиональный форум.

Новак в ходе заседания рабочей группы Россия-Азербайджан-Иран заявил, что Москва готова к плодотворному взаимодействую в трехстороннем формате. По его словам, это позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из России до иранских портов в Персидском заливе.

"Уверен, что наши переговоры сегодня будут продуктивными. Для трех наших стран развитие коридора "Север-Юг" является важным направлением сотрудничества", - подчеркнул он.