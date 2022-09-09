Выходные в Казахстане будут холодными

9 сен. 10:03

Казгидромет предупреждает, что ближайшие три дня в Казахстане будут по-осеннему холодными, прогнозируются дожди и заморозки.

Понижение температуры связано с антициклоном, который смещается из района Скандинавского полуострова на территорию Казахстана.

Доджи ожидаются 11-12 сентября на большой части республики, сильные дожди с градом и сильным ветром - на севере, востоке и в горных районах юго-востока Казахстана.

Заморозки до минус 3 синоптики обещают 10 сентября на востоке, 10-12 сентября на западе, 11-12 сентября на северо-западе, 12 сентября на севере и в центре республики.