Суда с украинским зерном отправляются в пятницу будет в Грецию, Румынию и Египет

9 сен. 9:53

Разрешение совместного координационного центра (СКЦ) на выход в пятницу из портов Украины получили четыре сухогруза с зерном.

"СКЦ санкционировал выход четырех судов, перевозящих в общей сложности 58,8 тысяч тонн зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два судна - Super Bayern и A-line, совместно перевозящие 43,7 тыс тонн кукурузы, отправятся в Египет. Судно Lucky направится с 6 тыс тонн кукурузы в Грецию, Sevil доставит в Румынию 4,7 тыс тонн рапса, уточняет ООН.

Также в пятницу в Китай направится судно Kiran America, оно везет 50 тыс тонн ячменя и кукурузы.

На 8 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 376 291 тонну.