Азербайджан передал Армении пятерых задержанных военных

8 сен. 21:30

Азербайджан передал Армении пятерых военнослужащих, информирует в четверг Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Руководствуясь принципами гуманизма, в соответствии с двусторонним соглашением, достигнутым на встрече между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 31 августа 2022 года по инициативе президента Совета ЕС Шарля Мишеля, азербайджанской стороной 8 сентября были освобождены и переданы Армении на азербайджано-армянской государственной границе пятеро армянских военнослужащих. Армении переданы Аграманян Мартин Мушегович (23.05.1997 года рождения), Геворкян Ашот Артакович (30.06.1997), Григорян Феликс Аршакович (23.12.1996), Овсепян Эдик Тиграни (02.08.1999), Манукян Вараздат Амушаван (07.07.1990).

Все переданные военнослужащие являются гражданами Армении.