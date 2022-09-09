Армения обстреляла Лачинский и Кельбаджарский районы Азербайджана

9 сен. 9:30

ВС Армении в очередной раз подвергали обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

В ведомстве пояснили, что с вечера 8 сентября до утра 9 сентября армянские подразделения с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Нораван района Гаракилься, Субатан Басаркечярского района и Герусского района госграницы, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Ахмедли и Гаджилар Лачинского района и Зивел Кельбаджарского района.

Отмечается, что азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры.