Володин: западная модель глобальной экономики изжила себя

9 сен. 9:33

Решение о введении "потолка" цен на российские нефть и газ говорит о том, что государства G7 признают неэффективность санкций против РФ. Мнение об этом высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Своим решением ввести "потолок" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введенных против России. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась", - говорится в его публикации в Telegram-канале.

Далее политик отметил, что страны G7 не могут и дальше эксплуатировать весь мир, закупая дешевое сырье у России. "Западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя", - заключил Володин.