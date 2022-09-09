Уровень заболеваемости ковидом на Ставрополье подскочил на 29%

9 сен. 9:25

В Ставропольском крае за неделю зафиксирован рост числа зараженных коронавирусом. Ежедневно в регионе регистрируют более 700 новых случаев COVID-19, сообщила журналистам замминистра здравоохранения края Наталия Звягинцева.

"Эпидситуация в Ставропольском крае остается напряженной, пришла 35-я неделя, в сравнении с 34-й неделей у нас наблюдается рост заболеваемости на 29%. Средненедельное количество [выявляемых в сутки новых случаев коронавируса] - около 730 получается", - сказала она.

Далее представитель ведомства отметила, что в стационарах больниц под наблюдением медиков сейчас находятся 734 пациента с коронавирусом, из них 111 детей.