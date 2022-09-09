Шоу-программы светомузыкального фонтана в Дербенте будут платными 

9 сен. 8:55

В Дербенте вводят плату за вход на светомузыкальные шоу-программы в парке имени Низами Гянджеви, где заработал один из крупнейших мультимедийных фонтанов в России, сообщил депутат Госдумы, бывший мэр Дербента Хизри Абакаров.

"Мы вынуждены сообщить, что в скором времени посещение светомузыкальных шоу-программ в парке им. Низами Гянджеви в Дербенте станут платными. По поручению главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова расходы на содержание парка должны включить в бюджет города. Как только это произойдет, оплата за билеты будет снижена, либо совсем отменена. До тех пор билет для взрослых будет стоить в среднем 500 рублей", - сказал он.

По словам Абакарова, причиной такого решения стало то, что у городских властей тратится много средств на то, чтобы поддерживать чистоту в парке и обеспечивать работу фонтана.