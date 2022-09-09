Турция намерена нарастить товарооборот с Хорватией до $5 млрд

9 сен. 8:24

Турция готова довести товарооборот с Хорватией до отметки в пять млрд долларов в год, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, с 2016 года по сегодняшний день объем торговых связей между Турцией и Хорватией вырос в целом в 2,5 раза - с 287 млн в 2015 году до 900 млн по итогам 2021 года. При этом в первые восемь месяцев текущего года турецко-хорватская торговля оценивается в $760 млн долларов.

"В краткосрочной перспективы объем торговли между нашими странами может с легкостью достигнуть планки в 2 млрд долларов. При этом нет никаких преград на пути достижения цели в 5 млрд долларов", - сказал он, выступая на бизнес-форуме Хорватия-Турция в четверг в Загребе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Далее глава турецкого государства обратил внимание на вклад турецких компаний в развитие стратегически важных секторов хорватской экономики.