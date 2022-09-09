Тбилисский театр оперы и балета выступит в Дубае

9 сен. 7:39

Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили покажет семь спектаклей в Дубайском оперном театре (ОАЭ).

В Дубае грузинская труппа 9-11 сентября представит балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта". Отмечается, что планируется проведение пяти спектаклей, а 13 и 14 сентября зрители увидят оперу Джузеппе Верди "Травиата", передает Sputnik Грузия.

В гастролях примут участие оперные и балетные труппы, а также оркестр и хор Тбилисского театра оперы и балета. Оркестром будет управлять всемирно известный дирижер Гавриэль Гейне (США).