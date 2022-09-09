СМИ: ЕС подошел к капитуляции перед Россией по газовому вопросу

9 сен. 7:30

В Евросоюзе все ближе подходят к капитуляции перед Россией по газовому вопросу, выразил уверенность обозреватель Sabah Хасан Басри Ялчин.

"Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы", - написал он в своем телеграмм-канале.

Далее эксперт отметил, что из-за туманных перспектив выборов в конгресс Европа не может положиться в этом вопросе на США – в случае победы республиканской партии ЕС может остаться без поддержки вовсе. "Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги", - подчеркнул он.