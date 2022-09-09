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Школьники Ставрополя смогут создавать и иллюстрировать сказки 

Школьники Ставрополя смогут создавать и иллюстрировать сказки 

В Ставрополе для школьников организуют занятия по созданию сказок и их творческому оформлению 
Итогом проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, станет выпуск иллюстрированного сборника, сообщила автор проекта "Карусель сказок" Анна Деманова. 
"Будет проведен отбор лучших работ, с детьми будет проведена доработка иллюстраций и самих сказок, они будут включены в книгу сказок. Во Дворце детского творчества в конце проекта будет проведен большой фестиваль сказок, будет издана книга сказок, нотный сборник с пьесами к сказкам, аудиокнига и книжка-раскраска", - приводит слова собеседницы ТАСС. 
Уточнятся, что  занятия начнутся уже в 2022 году.

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