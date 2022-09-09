Школьники Ставрополя смогут создавать и иллюстрировать сказки 

9 сен. 8:05

В Ставрополе для школьников организуют занятия по созданию сказок и их творческому оформлению

Итогом проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, станет выпуск иллюстрированного сборника, сообщила автор проекта "Карусель сказок" Анна Деманова.

"Будет проведен отбор лучших работ, с детьми будет проведена доработка иллюстраций и самих сказок, они будут включены в книгу сказок. Во Дворце детского творчества в конце проекта будет проведен большой фестиваль сказок, будет издана книга сказок, нотный сборник с пьесами к сказкам, аудиокнига и книжка-раскраска", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Уточнятся, что занятия начнутся уже в 2022 году.