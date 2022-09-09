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В Дагестане утверждена символика празднования 100-летия со дня рождения Гамзатова 

В Дагестане утверждена символика празднования 100-летия со дня рождения Гамзатова 

Официальная символика утверждена для празднования 100-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова, которое будет широко отмечаться в 2023 году, информирует пресс-служба Министерства культуры республики. 
"Организационным комитетом по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова в регионе утверждена официальная символика празднования 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова в 2023 году (брендбук)", - сказала глава ведомства Зарема Бутаева. 
По ее словам, визуальный стиль включает основной логотип празднования и варианты его использования в полиграфической и подарочной продукции и при проведении торжественных мероприятий.

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