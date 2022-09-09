Диетолог перечислил важные витамины для пожилых людей

9 сен. 6:45

Витамины C, D и группы B важны для пожилых людей, сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, витамин D в основном содержится в рыбе, немного в маслах и грибах. Он отвечает за усвоение кальция. Витамины группы B, по словам Арзамасцева, необходимы для работы нервной системы. Они есть в говядине и печени.

"Витамин C важен для всех. Это наш иммунитет. Для возрастных людей иммунитет крайне важен, потому что они любое заболевание переносят гораздо сложнее", - сказал медик в беседе с "Москвой 24". Этот витамин содержится в цитрусовых, киви и шиповнике.