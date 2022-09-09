Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

9 сен. 6:25

Президент России Владимир Путин направил главе Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлениями по случаю годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), сообщает северокорейское государственное агентство ЦТАК.

Уточняется, что в тексте российский лидер указал на дружеские отношения двух государств.

"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных двусторонних связей — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - приводит телеграмму РИА Новости.