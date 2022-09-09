Пять проектов из Ингушетии, представленных на форуме "Машук", будут реализовывать в 2022 году 

9 сен. 6:05

Ингушетия получила пять грантов по итогам конкурса Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, который прошел в рамках форума "Машук". Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что реализация проектов из Ингушетии начнется уже в этом году. "Вновь в этом году молодые представители республики — лидеры и по сумме грантов, и по количеству выигравших: из 22 грантополучателей со всей страны пять победителей — жители Ингушетии, принесшие в копилку региона 21% общего бюджета форума", - говорится в сообщении.

Гранты выиграли следующие проекты: "Пиарщики" по развитию молодежной журналистики, "Кухня предков" по сохранению народных кулинарных рецептов, проект "ДОШ" по сохранению родного языка, проект по развитию чувства долга и патриотизма среди молодежи "Военно-патриотический коворкинг-центр "Дело чести", а также проект "Футбол как стиль жизни", пропагандирующий идеи здорового образа жизни, передает ТАСС.