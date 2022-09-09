"Карабах" стартовал с поражения в Лиге Европы, "Пюник" - в Лиге Конференций

9 сен. 0:22

В Германии состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между "Фрайбургом" и агдамским "Карабахом". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева.

Голами в составе "Фрайбурга" отметились Винченцо Грифо (7-я минута, с пенальти) и Рицу Доан (15-я). У "Карабаха" единственный мяч на 39-й минуте записал на свой счет Марко Вешович.

Также уже закончилась встреча в Швейцарии, где в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Конференций "Базель" со счетом 3:1 переиграл ереванский "Пюник". У "Базеля" отличились Дариан Малес (23-я минута, с пенальти) и Ваутер Бургер (54-я и 76-я). В составе "Пюника" гол забил Артак Дашян (27-я).