Эрдоган на Балканах: не только политика

2 октября в Боснии и Герцеговине должны пройти выборы членов президиума. В тот же день в Республике Сербской запланированы президентские и парламентские выборы. Одновременно пройдут выборы парламента федерации БиГ. Напомним, что БиГ состоит из мусульмано-хорватской федерации (51% территории) и Республики Сербской (49% территории), а также округа Брчко, а в системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки, сербы и хорваты. Несмотря на то, что БиГ обрела независимость 30 лет назад, она до сих пор управляется через высокого представителя международного сообщества, а функции главы государства выполняет коллективный орган - президиум БиГ.

Обстановка в стране в последнее время напряженная. Россия как одно из государств-гарантов Дейтонского мирного соглашения, которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, не раз выражала обеспокоенность беспрецедентным за весь постконфликтный период падением уровня межнационального диалога и доверия в стране. В Москве это увязывали с активизацией поддерживаемых извне попыток ревизии дейтонской этноадминистративной архитектуры, выступая за освобождение БиГ от внешнего протектората в лице аппарата высокого представителя. По некоторым данным, сербский член президиума БиГ Милорад Додик планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 20 сентября.

А в эти дни с визитом на Балканах находится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который перед вылетом в Сараево заявил, что Анкара выступает за мир и стабильность в этом регионе, придавая особую значимость ситуации в Боснии и Герцеговине. По мнению президента Турции, боснийские, сербские и хорватские лидеры должны договориться об избирательной реформе в Боснии и Герцеговине, но позиция Анкары не во всем устраивает Хорватию. Однако у визита Эрдогана на Балканы помимо миротворческой была и другая цель - развитие отношений с тремя балканскими государствами в сфере экономики. Об экономической стороне переговоров рассказывает корреспондент "Вестника Кавказа" Валерия Третьякова.

В последние годы Турция усилила свое присутствие на Балканах в политическом и экономическом плане. Мусульманские боснийские общины в Боснии и Сербии поддерживают тесные отношения с Анкарой, а турецкие компании увеличили инвестиции в инфраструктурные проекты по всему балканскому региону. Приехав в БиГ, Эрдоган заявил, что внешнеполитическим ведомствам двух стран было дано поручение об установлении безвизового режима. Он также отметил рост товарооборота до 627 млн долларов и добавил, что страны планируют его увеличение до 1 млрд.

В Белграде представители Турции и Сербии подписали семь соглашений в таких сферах как экономика, промышленность и технологии, а также протокол, аналогичный боснийскому, который разрешает путешествовать между странами по внутреннему паспорту. Этот документ, по словам Эрдогана, выведет отношения между Турцией и Сербией на новый уровень, придав дополнительный импульс развитию туризма. Сербский президент Александр Вучич приветствовал турецкие инвестиции, заявив, что обе страны стремятся увеличить объем двусторонней торговли. Также президент поблагодарил турецкую сторону в оказании поддержки инициативе "Открытые Балканы". При этом Вучич отметил заинтересованность страны в приобретении ударных БПЛА Bayraktar. Сербия также рассчитывает на поддержку Турции в продолжении переговоров по урегулированию косовского вопроса.

В ходе визита в Хорватию Эрдоган выступил на бизнес-форуме, где отметил, что объем двусторонней торговли с Хорватией восстановился в прошлом году и превысил допандемийный уровень, достигнув 900 млн долларов. Страны хотят увеличить этот показатель до 5 млрд долларов. Также турецкий президент отметил вклад турецких компаний в развитие таких секторов экономики Хорватии, как туризм, возобновляемая энергетика и банковское дело. В Хорватии Эрдоган выступил на церемонии открытия Исламского культурного центра в городе Сисак, где отметил, что Хорватия является одним из примеров атмосферы межрелигиозного согласия и толерантности в Европе.