В Дагестане пройдет туристический форум

9 сен. 3:35

В Дагестане состоится туристический форум, участники которого обсудят то, как сделать отдых в республике еще более комфортным и привлекательным, сообщил глава региона Сергей Меликов в рамках Восточного экономического форума.

"В октябре мы хотим провести форум по туризму в Дагестане, наш, местный. Форум, на котором мы более глубоко проанализировали бы те проблемы, имеющиеся у нас сегодня, и определились бы с теми путями, которые помогут нам без этих проблем выходить уже на следующий год для того, чтобы следующий год для туристов был более комфортным, уютным и привлекательным", - цитирует собеседника ТАСС.

Меликов отметил, что с начала года регион уже принял около 1,5 млн туристов, что наполовину больше показателей прошлого года.

"Сегодня в Дагестане туристический поток растет очень активно. Если в прошлом году мы за год имели миллион туристов, посетивших Дагестан, то в этом году уже по истечении августа, я думаю, мы можем рассчитывать на цифру около полутора миллионов", - сказал он.

Также Меликов отметил, что турпоток в регион с завершением летнего сезона "сильно не снижается". "Люди едут и в сентябре, и в октябре, и продолжают в том числе в зимние месяцы приезжать в Дагестан", - обратил внимание собеседник агентства.