В ООН обеспокоены поставками оружия на Украину

8 сен. 23:23

Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу сообщила, что международное сообщество обеспокоено поставками оружия в зону конфликта на Украине.

Она напомнила, что после начала специальной военной операции Киев получил "поставки вооружений и боеприпасов от ряда стран".

Накамицу подчеркнула, что "широкомасштабные поставки вооружений в зоны конфликтов вызывают множество озабоченностей, в том числе относительно их распространения". "К этим озабоченностям необходимо относиться с должным вниманием", - цитирует ее ТАСС.