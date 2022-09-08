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В ООН обеспокоены поставками оружия на Украину

В ООН обеспокоены поставками оружия на Украину

Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу сообщила, что международное сообщество обеспокоено поставками оружия в зону конфликта на Украине.

Она напомнила, что после начала специальной военной операции Киев получил "поставки вооружений и боеприпасов от ряда стран".

Накамицу подчеркнула, что "широкомасштабные поставки вооружений в зоны конфликтов вызывают множество озабоченностей, в том числе относительно их распространения". "К этим озабоченностям необходимо относиться с должным вниманием", - цитирует ее ТАСС. 

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