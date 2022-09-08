Путин: с именем Елизаветы II связаны важнейшие события новейшей истории Великобритании

8 сен. 23:01

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи со смертью королевы Елизаветы II, сообщение опубликовано в Telegram-канале Кремля.

"С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты", - сказано в тексте.

Глава государства также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему британскому народу.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая страной свыше 70 лет, ушла из жизни в Шотландии на 97-м году жизни.