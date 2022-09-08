Путин: на снос памятникам воинам-освободителям смотрю с болью

8 сен. 22:43

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия в ДНР восстановленного монумента "Саур-Могила" выступил с обвинением в адрес государств, которые стирают историческую память сносом мемориалов советским воинам.

"С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов", - сказал он.

Глава государств подчеркнул, что для России это немыслимо, и отметил, что в стране никогда не смогут понять стремление уничтожить то, что напоминает о героическом подвиге наших предков. Кроме того, Путин призвал помнить уроки истории.