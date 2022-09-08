"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования 

8 сен. 23:12

С 1 ноября 2022 года авиакомпания "Аэрофлот" намерена перейти на отечественную систему бронирования. Об этом заявил генеральный директор авиаперевозчика Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума.

Он отметил, что в настоящее время в компании происходит много изменений и в части цифровой трансформации.

По словам гендиректора "Аэрофлота", к 2024 году у компании должно быть более 80% российского программного обеспечения, а к 2027 году - все 100%. "Это и коммерческие системы, и производственные. Задача - чтобы это было по качеству не хуже (иностранных аналогов - прим. ред.)", - пояснил Александровский.

Напомним, ранее на отечественную систему бронирования "Леонардо" перешла авиакомпания "Победа".