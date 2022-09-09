Шестидневный арт-фестиваль "Слияние" пройдет в Невинномысске

9 сен. 5:39

В Невинномысске 11 сентября стартует арт-фестиваль "Слияние", об этом написал в своем Телеграм-канале глава города Михаил Миненков.

Открытие состоится в парке культура и отдыха "Шерстяник" в 15.00 - ожидаются "Большой школьный пикник", игровые зоны и краски холи, в качестве изюминки организаторы обещают концерт группы "Витамины" и молодежную дискотеку.

В понедельник 12 сентября в 09.00 стартует командный квест "Прошагай Невинномысск", на следующий день самых маленьких жителей промышленной столицы Ставрополья порадует интерактивный праздник "Страна детского фольклора" - он состоится в горпарке на улице Энгельса, 107 "А" в 17.00.

В среду 14 сентября ожидается паблик-арт "Раскрась город": в парке "Шерстяник" художники создадут граффити, для малышей заработает детская мастерская "Роспись скворечников". Начало мероприятий - в 08.00.

Четверг станет днем спорта и физкультуры: в парке Победы, на футбольном поле и у Ледового дворца в 16.00 проведут фитнес-фестиваль.

В последний день, 16 сентября, пройдет кинопоказ под открытым небом фильма "Вне зоны доступа". Все желающие могут прийти на площадь 50 лет Октября в 19.30.