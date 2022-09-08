Поставки российского газа в Латвию возобновились

8 сен. 22:35

С 3 сентября газ из России снова поступает в Латвию, следует из данных компании-оператора Conexus Baltic Grid, сообщает агентство LETA.

"В субботу, 3 сентября, и в воскресенье, 4 сентября, объем пропускной способности, фактически использованной в контрольном пункте Лухамаа из России, составлял три гигаватт-часа, в понедельник, 5 сентября, - четыре гигаватт-часа, а со вторника, 6 сентября, по четверг, 8 сентября, - 11 гигаватт-часов", - информирует агентство.

Российский газ поступает через интерконнектор в пункте Лухамаа "в зону объединенного рынка", пояснила представитель Conexus Даце Балтабола.

Отметим, что в конце июля в Latvijas gaze сообщили, что закупки газа возобновлены, но не у "Газпрома", а у другого поставщика и не за рубли, а за евро. Следом "Газпром" объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.

Напомним, с 1 января 2023 года в Латвии будут запрещена поставки природного газа из России.