Свыше 120 боевиков "Джабхат ан-Нусры" уничтожили ВКС РФ в Идлибе

8 сен. 22:20

Воздушно-космические силы России ликвидировали лагерь террористов запрещенной в РФ организации "Джабхат Ан-Нусры" в сирийской провинции Идлиб, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

"В результате группового авиационного удара уничтожено более 120 боевиков, выведены из строя четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пусковые установки и порядка 20 БПЛА кустарного производства, подготовленных террористами для проведения атак на объекты российской группировки в Сирийской арабской республике", - цитирует его "Интерфакс".

Кроме того, Егоров заявил, что террористы вместе членами организации "Белые каски" проводят в ряде населенных пунктов постановочную съемку с целью обвинить российских военных и правительственные силы Сирии в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.