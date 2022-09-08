Названы простые способы поддержать иммунитет осенью

8 сен. 22:07

Осенью многие ощущают упадок сил и сталкиваются с переохлаждением. Как избежать простуд в период холодов рассказала врач высшей категории, стипендиат Патанинской премии Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им. академика И.П.Павлова Ольга Ованесова.

Чтобы помочь организму подготовиться к холодам, в рацион можно добавить витамины, имбирь, мед. Одеваться нужно по погоде, лучше всего выбирать теплые вещи ярких цветов, советует врач.

Победить сезонную хандру помогут прогулки и более яркие лампочки в помещении.

Для здоровья важен режим - нужно стараться ложиться и вставать в примерно одно и то же время.

Также медик подчеркнула важность общения, она советует не отдаляться от близких и находить время для общения.

Ованесова добавила, что осенью повышается риск болезней сердца, это связано с тем, что атмосферное давление снижается, а влажность повышается. Более вязкая кровь увеличивает риск инфарктов.