Баку примет азербайджано-российский межрегиональный форум

8 сен. 21:36

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о проведении азербайджано-российского межрегионального форума в Баку.

"До конца года запланировано осуществить ряд контактов и визитов на высоком уровне. Все сферы взаимодействия будут охвачены. Надеюсь, что это все удастся провести. Связи субъектов РФ с Азербайджаном имеют хорошую добавленную стоимость к развитию всего спектра наших отношений", - сказала она в ходе брифинга.

Ранее в Баку прибыл вице-премьер РФ Александр Новак. Он примет участие в заседании рабочей группы России, Азербайджана и Ирана по вопросам развития международного транспортного коридора Север-Юг.