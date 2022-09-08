Житель Дагестана хранил в своем доме оружие и боеприпасы

8 сен. 21:42

Полиция обнаружила в доме 40-летнего мужчины из Ботлихского района оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

В ходе проведения операции "Оружие" полицейские нашли автомат АК-74, 600 патронов разного калибра и комплектующие для пистолета Макарова.

По словам местного жителя, оружие и боеприпасы принадлежали его покойному отцу, а обнаружил их во время ремонта. Сдать найденное в полицию не успел.

В настоящее время хозяин дома задержан. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.