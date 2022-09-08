Спортсмены съедутся на Rosa Wild Trail 

8 сен. 21:31

В горах Сочи 10-11 сентября пройдет трейловый фестиваль Rosa Wild Trail.

Мероприятие состоится на курорте "Роза Хутор", в нем примут участие около двух тысяч спортсменов. Бегунам предстоит преодолеть одну из девяти дистанций - от 10 до 180 км. Самый простой маршрут подразумевает забег с набором высоты 770 метров, самый сложный включает набор высоты 13 200 метров, это сложнейший в России трейл, участники преодолеют 180 км за 47 часов, сообщает пресс-служба "Роза Хутора".

Маршруты для бегунов включают территории курортов "Роза Хутор", "Газпром", а также Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка.

На финише все спортсмены получат подарки и памятную медаль.

На горе, на которой стоит крепость Ачипсе, забег будет включать плоггинг - на пробежку спортсмены выйдут с пакетами, в которые будут собираться мусор.