МОК сохранил санкции против России

8 сен. 21:20

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что МОК оставил в силе санкции и защитные меры по отношению к российским спортсменам.

Он отметил, что Комитет следит за ситуацией вокруг Украины. "Санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России, все это остается в силе", - цитирует его РИА Новости.

Адамс подчеркнул, что защитные меры были приняты после вмешательства правительств разных стран "в зону ответственности спортивных федераций в отношении того, кто может принимать участие в соревнованиях". По его словам, это угрожало проведению ряда спортивных турниров.

"Чтобы предотвратить политизацию турниров, мы и приняли защитные меры. Так как в настоящее время мы не можем выполнять нашу гуманитарную миссию по объединению спортивного мира, для защиты этой миссии в будущем мы были вынуждены рекомендовать неучастие атлетов только из-за их национальности", - добавил он.