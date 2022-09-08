Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен до 23 сентября

8 сен. 21:18

В северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры региона до 23 сентября действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20.00 8 сентября до 20.00 23 сентября будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Высокий уровень террористической опасности действует на территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского районов. Также речь идет об объектах республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.

По словам Аксенова, в регионе сохраняется спокойная обстановка, ситуация контролируется.