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Принц Чарльз стал новым монархом Великобритании

Принц Чарльз стал новым монархом Великобритании

Принц Чарльз, старший из четырех детей Елизаветы II, после смерти королевы незамедлительно стал монархом.

"После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом", - сообщает телеканал Sky News.

Королева Великобритании Елизавета II умерла вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила страной более 70 лет. Здоровье Елизаветы II ухудшилось после перенесенного коронавируса в феврале 2022 года. Несмотря на то, что болезнь протекала легко, восстановление проходило долго. В начале мая королева Великобритании пропустила открытие сессии парламента, сообщалось, что она "продолжает испытывать эпизодические проблемы с подвижностью". Тогда тронную речь прочел принц Уэльский Чарльз.

В начале июля Елизавета II передала принцу Чарльзу часть монарших обязанностей.

Церемония коронации Чарльза пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

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