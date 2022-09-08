Принц Чарльз стал новым монархом Великобритании

8 сен. 21:09

Принц Чарльз, старший из четырех детей Елизаветы II, после смерти королевы незамедлительно стал монархом.

"После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом", - сообщает телеканал Sky News.

Королева Великобритании Елизавета II умерла вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила страной более 70 лет. Здоровье Елизаветы II ухудшилось после перенесенного коронавируса в феврале 2022 года. Несмотря на то, что болезнь протекала легко, восстановление проходило долго. В начале мая королева Великобритании пропустила открытие сессии парламента, сообщалось, что она "продолжает испытывать эпизодические проблемы с подвижностью". Тогда тронную речь прочел принц Уэльский Чарльз.

В начале июля Елизавета II передала принцу Чарльзу часть монарших обязанностей.

Церемония коронации Чарльза пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.