МВФ и Грузия продолжат сотрудничество

8 сен. 20:24

Глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили и руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) Джеймс Джонс обсудили в Тбилиси вопросы реализации реформ госпредприятий и управления госфинансами в стране.

Миссия МВФ находится в Грузии с рабочим визитом до 14 сентября. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества страны и МВФ, также была дана оценка текущей экономической ситуации в Грузии. Стороны обсудили основные фискальные и макроэкономические параметры на 2022 год, уделили внимание влиянию событий на Украине на регион, сообщает пресс-служба грузинского Минфина.

В этом году в грузинской экономике наблюдается положительная тенденция. Средний показатель реального роста ВВП с начала года составляет 10,3%, увеличились показатели экспорта, инвестиций и туризма.

Исполнительный совет МВФ утвердил с правительством Грузии соглашение Stand By на сумму $280 млн (100% квоты и 210,4 млн SDR).

Программа нацелена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности страны, повышение устойчивости экономики.