ЦБ вновь запретил банкам брать комиссию за выдачу валюты с вкладов

8 сен. 20:10

Совет директоров Центробанка России до 9 марта 2023 года продлил действующий запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов.

Из сообщения регулятора следует, что также до 9 марта будущего года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

Ранее ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов граждан.