Больше всего зерна с Украины поступило в страны ЕС

8 сен. 19:45

По крайней мере 38% зерна, вывезенного с Украины по "зерновому коридору" поступило в страны Евросоюза, выяснила испанская газета País.

Согласно данным ООН и ресурсов, отслеживающих передвижения судов, с 1 августа по черноморскому коридору с Украины вывезли свыше 2,3 млн тонн кукурузы, пшеницы, ячменя и другой сельскохозяйственной продукции.

"Из общего количества тонн зерна, экспортированного через коридор, 38% (около 900 тыс т) были направлены в порты стран-членов ЕС", - пишет газета.

Отмечается, что отследить, является ли ЕС конечным пунктом назначения поставок, невозможно.

Среди стран Европы Испания оказалась одним из самых крупных импортеров украинского зерна - более 200 тыс т.

Также, пишет издание, украинское зерно поставляется в Турцию - 20%, Китай, Индию, Южную Корею - 14%. На страны Ближнего Востока и Африки приходится в общей сложности 27,5% вывезенного зерна.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, выступая на пленарном заседании ВЭФ, что Запад в основном вывозит украинское зерно в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.